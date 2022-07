La historia de la NBA tuvo uno de los capítulos más recordados de la era moderna cuando se dio a conocer el 7 de julio de 2016 que Kevin Durant firmaría con Golden State Warriors. Junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green formaron uno de los mejores equipos de todos los tiempos. ¿Habrá un reencuentro?

Los Warriors de Durant y Curry ganaron dos títulos (2017 y 2018) en tres Finales NBA consecutivas. KD fue tres veces All-Star y All-NBA, ganó dos premios MVP de la gran Final y promedió por juego 25.8 puntos, 7.1 rebotes y 5.4 asistencias en 208 partidos que disputó con Golden State.

Una vez se dio a conocer que Kevin Durant le pidió un intercambio a Brooklyn Nets para salir del equipo, Marcus Thompson II, del portal The Athletic, sostuvo que las estrellas de Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, hablaron con KD y la posibilidad de reencontrarse salió a flote.

Brian Windhorst, periodista de ESPN, fue invitado al podcast de Dan Patrick y cuando habló de la posibilidad que Kevin Durant regrese a Golden State Warriors reveló qué están haciendo los Dubs bajo una previa consulta a la gran figura del equipo: Stephen Curry.

Warriors discute el regreso de Durant y ya le preguntaron a Curry qué opina

“Hay fuentes legítimas en la liga que me dicen que es una discusión. En primer lugar, los Warriors siempre creen en el acelerador abierto. Los Warriors han demostrado que no les importa lo que gastan. … Esta ha sido una discusión dentro de la organización de los Warriors. Se le preguntó a (Stephen) Curry al respecto y Curry no respondió. Pero no lo cerró. Él no dijo: ‘Diablos, no’”, afirmó Brian Windhorst en ‘El Show de Dan Patrick’ sobre la posibilidad que Golden State haga un intercambio por Kevin Durant.