Los Angeles Lakers versión NBA 2022-23 no recibieron el respaldo de los expertos a la hora de predecir el número de victorias y la posición en la que terminarán la temporada regular, pero al interior del equipo se respira confianza empezando por LeBron James.

Tras no clasificar a los Playoffs 2022 y quedar eliminados del Play-In a tres juegos del final de la campaña, lo primero que hicieron los Lakers fue cambiar de entrenador. El reemplazo de Frank Vogel fue Darvin Ham, quien empezó pisando fuerte. ¡LeBron lo respaldó!

A Los Angeles Lakers no le salió nada en la temporada pasada y la impotencia fue tal que hasta el mismo LeBron James terminó silbado. Por momentos, al ‘Rey’ se le vio no regresar a defender por la frustración que no le salieran las cosas en ataque. Esto no lo va permitir el nuevo entrenador.

Chris Haynes, de Yahoo Deportes, publicó las últimas novedades de los Lakers en las que están de acuerdo tanto Darvin Ham como LeBron James. Los principales objetivos del equipo de Los Angeles es responsabilizar a todos los jugadores, estimular una atmósfera de desinterés y fomentar la tenacidad defensiva. Los basquetbolistas tendrán que desempeñar nuevos roles y si son reacios al cambio, el nuevo DT los sacaría del juego sin problema.

La condición del nuevo entrenador de Lakers que aceptó LeBron James en la NBA

¿Ya no es ‘El Rey’? Si bien es cierto que Darvin Ham sostuvo que entre mayor tiempo el balón esté en las manos de LeBron James va a ser mejor, Chris Haynes reveló que Bron estuvo de acuerdo con la condición del nuevo entrenador de Los Angeles Lakers para el ataque del equipo: “La ofensiva pase por Anthony Davis”.