Se filtró cuando Kyrie Irving podría estar nuevamente dentro del campo de juego, tras pasas toda la temporada sentado al no estar vacunado contra el coronavirus.

Brooklyn Nets era, en la previa de la temporada, uno de los candidatos a llevarse el título de la National Basketball Association (NBA), pero las cosas no han salido para nada bien para el conjunto de Kevin Durant y compañía, quienes hasta ahora no han llegado a las expectativas puestas en ellos.

Pero todo puede cambiar en el futuro siguiente para el conjunto negro y plata. Según cuenta Adrian Wojnarowski, una de las voces autorizadas en la cobertura de la NBA, el retorno de una de las máximas figuras del deporte estaría mucho más cerca de lo que pensamos.

Por la gran suba de casos de coronavirus, no solo en la NBA, sino también en otras ligas profesionales, Kyrie Irving retornaría a la plantilla de los Nets como un jugador de medio tiempo, participando solo en los juegos que la franquicia juegue fuera de Brooklyn (o el Estado de New York).

¿Por qué Irving no podía jugar?

La reglamentación del Estado de New York, donde se encuentra el estadio de los Brooklyn Nets, le prohibía a Kyrie Irving, quien no está vacunado, poder estar dentro de recintos cerrados, donde el esparcimiento del virus puede ser mayor.

Si bien se estaba esperando un guiño desde el lado de la política, esto finalmente no ocurrió y la ex estrella de Boston Celtics y Cleveland Cavaliers no pudo volver a las canchas. Pero, si los Nets lo requieren, en los encuentros como visitantes podríamos disfrutar de uno de los mejores jugadores de la NBA.