Irving, una de las estrellas de la liga, aún no ha podido jugar esta temporada por no estar vacunado ante el Covid-19. Pero hay una chance real de que pueda volver pronto.

Kyrie Irving se ha perdido todo el arranque de la temporada de la NBA por su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus. El Estado de New York no le permite ingresar al Barclays Center, además de que el entrenador Steve Nash no lo ha incluido tampoco en la nómina como visitantes, pero eso podría cambiar en el corto tiempo.

Fuera de que la solución inicial al problema sería la vacunación, la verdadera razón por la que Irving, una de las estrellas de los Nets, podría volver a jugar viene por el lado de la política. El demócrata Eric Adams se impuso este 2 de noviembre en las elecciones de la Ciudad de New York, y todo parece indicar que se vendría un cambio en las políticas de Coronavirus.

¿El problema? Adams asumirá recién en enero de 2022, dejando a Irving, un jugador que sus mismos compañeros admiten extrañar, fuera de los Nets por al menos dos meses más. “Si la ley cambia, estará de nuevo con nosotros”, declaró Nash en conferencia, dejando en claro que Brooklyn aún quiere a Irving.

‘Hay que seguir jugando’, Kevin Durant

Otra de las estrellas que tiene este equipo de Brooklyn Nets, Kevin Durant, pone su concentración dentro de lo que pasa en la cancha. El ex Golden State Warriors fue una de las figuras de la victoria de su equipo ante los Hawks, 117 a 108.

Los Nets afrontarán ahora uno de los primeros largos viajes de su temporada, saliendo de Brooklyn para jugar seis encuentros de manera consecutiva como visitantes, antes de volver a New York para recibir a Golden State Warriors el 16 de noviembre.

