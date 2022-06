En cuanto finalicen Las Finales de la NBA, bien sea con Golden State Warriors o Boston Celtics como campeones de la temporada 2021-2022, uno de los escenarios más interesantes luego de toda la acción en cancha será el periodo de Agencia Libre.

Allí, los jugadores más codicionados podrán entrar en contacto con los equipos interesados con la finalidad de obtener el mejor contrato de cara a su futuro sobre los tabloncillos norteamericanos. Pero, ¿cuándo comienza la agencia libre de la NBA de 2022?

Oficialmente, la NBA no ha revelado la fecha de inicio de la agencia libre, aunque podría estimarse que arranque a partir del 30 de junio a las 18:00 hs (ET), donde no habría que utilizar las fechas de la temporada anterior como referencia, dado que terminó más tarde de lo habitual.

Agencia Libre de la NBA 2022

Una vez arranque la agencia libre de la NBA 2022, todo comenzará con el periodo de moratoria, en ese lapso ambas partes (equipos y jugadores) pueden negociar pero sin concretar nada oficial hasta que pasen algunos días para poder hacerlo.

Uno de los jugadores más codiciados, sin duda alguna, será el ex Chicago Bulls, Zach LaVine, quien había sido vinculado en el pasado con Los Angeles Lakers de LeBron James, aunque habrá que esperar la decisión final del jugador para conocer si este rumor se convierte en realidad.