La National Basketball Association (NBA) vibró con un electrizante choque entre hermanos que de seguro contó con la atenta mirada de Michael Jordan, pues Chicago Bulls y Charlotte Hornets se enfrentaron en la jornada del lunes por la noche.

Lonzo Ball vs LaMelo Ball. El primero tiene varias campañas afianzado en la liga, mientras que el segundo aún experimenta aires de novato, pero eso no significa que no sea talentoso, todo lo contrario, por algo es el 'protegido de 'MJ'.

Los Bulls fueron el primer equipo y amor de 'Su Majestad' en la NBA. Los Hornets son su quinteto, literalmente su equipo dado que es el dueño, por ello, de seguro tuvo el corazón parcialmente dividido cuando se midieron sobre el tabloncillo del United Center.

Lonzo Ball vs LaMelo Ball con la mirada de Michael Jordan

El compromiso entre Chicago Bulls y Charlotte Hornets finalizó en favor de los seis veces campeones de la NBA, 133-119. Lonzo Ball dejó una producción de 16 unidades, 8 asistencias y un rebote en 33 minutos de acción.

Por otro lado, su hermano LaMelo Ball hizo lo propio con 18 puntos, 13 asistencias y 7 rebotes en los 32 minutos que estuvo sobre la duela, sellando sobre el final del compromiso un gran abrazo familiar que de seguro contó con la atenta mirada de Jordan.

Además, 'Melo protagonizó un 'paso atrás' que descolocó a su hermano y terminó por facturar un triple de alto calibre, el cual dejó a más de uno impresionado, y por qué no, con los aplausos de 'MJ' desde la distancia.