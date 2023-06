De un momento a otro pasaron de levantar trofeos Larry O’Brien con Chicago Bulls a ser los dos protagonistas de una de las guerras mediáticas más populares en el mundo de la NBA. Jerry West habló del conflicto entre Michael Jordan y Scottie Pippen y se animó a revelar lo que MJ no aceptaría para acabar con esta disputa.

¡A los hechos! Todo empezó cuando Pippen decidió utilizar a Jordan como estrategia de marketing para vender su libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa) durante el 2021. Scottie setenció que ‘Air’ había arruinado el baloncesto de la NBA porque“en los 80’s, en los patios de recreo, todo el mundo movía el balón, pasaba para ayudar al equipo. Eso se detuvo en los 90’s. Los niños querían ser como Mike. Bueno, Mike no quería pasar, no quería rebotar ni defender al mejor jugador. Quería que todo se hiciera por él”.

Luego de un periodo de calma, Scottie Pippen volvió a desatar la polémica al decir que Michael Jordan era un jugador horrible antes que él llegara a Chicago Bulls. Esta guerra mediática llegó a los oidos de una leyenda como lo es Jerry West, quien no dudó en mostrarse sorprendido al ver como dos compañeros que ganaron seis títulos NBA no podrían ni verse.

Lo que Jordan no aceptaría para acabar la guerra con Pippen en la NBA

Jerry West, excampeón de la NBA con Los Angeles Lakers, sostuvo en el podcast de Paul George que “obviamente conozco bien a Michael, pero no conozco tan bien a Scottie, no lo conozco. Pero él siempre ha sido muy agradable.Y como digo, lo admiraba tremendamente como jugador (…) Pensarías que esos tipos tendrían la relación más especial del mundo. Simplemente no he entendido eso“. ¡Y lo mejor estaba por venir!

George, estrella de los Clippers, sugirió que Pippen debería llamar a Jordan para acabar con la guerra medíatica en la NBA, pero West reveló que eso no sería una solución tan fácil, porque “tal vez alguien no aceptaría la llamada”. La leyenda de los Lakers, claramente, se refería a MJ.

*Ver video desde 1:13:02