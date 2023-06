Fue un dúo que hizo historia en la NBA al ser los líderes del primer equipo que remonta unas Finales luego de ir perdiendo por 1-3 contra Golden State Warriors en 2016. Kyrie Irving quiere volver a jugar con LeBron James, pero no en Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks es el equipo apuntado.

Irving es agente libre para la temporada NBA 2023-24 y, a pesar que tuvo una marca de cinco victorias y once derrotas cuando jugó con Luka Doncic, la idea de Kyrie sería regresar a Dallas. Y no lo haría solo. El base estrella empezó a reclutar a LeBron para que deje a los Lakers.

Según Colin Cowherd, periodista de Fox Sports, LeBron James “encaja perfectamente con Luka Doncic, quien tiene una tasa de uso increíblemente alta que, al igual que James Harden, lo desgastará en la Postemporada, es una ofensiva de un solo hombre y ese tipo de ofensivas no tienen éxito en los Playoffs. Y Luka domina demasiado el balón, domina demasiado el uso; necesita a alguien que cree tiros abiertos y fáciles, y LeBron es perfecto“.

El intercambio para que LeBron deje a Lakers y juegue con Irving en Dallas

En el mundo de la NBA no hay nada que hacer si un jugador pide un intercambio y desea salir de un equipo. A LeBron James le quedan dos años de contrato con Los Angeles Lakers si hace uso de la opción jugador por más de US$50.6 millones para la NBA 2024-25, pero ‘El Rey’ especuló con el retiro tras la barrida en la Finales de la Conferencia Oeste 2023, ya que “no puedo decir que fue un año exitoso porque en esta altura de mi carrera solo juego para ganar campeonatos“.

Con la frustración de LeBron y el reclutamiento que Kyrie Irving habría inciado para llevarse a James a Dallas Mavericks, Bolavip propuso el siguiente intercambio para que ‘El Rey’ deje a los Lakers, forme un Big-3 con Luka Doncic e Irving y tenga un equipo contendiente al título de la NBA.