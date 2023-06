Las Finales de la NBA 2023 están que arden y cuando se animaban a dar el pronóstico de una barrida, Miami Heat rompió la racha de 10 victorias consecutivas de Denver Nuggets como local en los Playoffs 2023, pero… Un compañero estelar de Nikola Jokic no dudó en hacer una fuerte acusación.

¿Viveza o rompieron los códigos de la NBA? Con un último cuarto sensacional en el que superaron por 11 puntos a los Nuggets, el Heat empató la serie 1 – 1 y dejaron a una figura de Denver con una notable molestia sobre lo que están haciendo en la cancha.

A la hora de buscar quién es la tercera figura de Denver Nuggets luego de Nikola Jokic y Jamal Murray, Michael Porter Jr. da un paso al frente y, aunque no viene con el mejor nivel, no dudó en explicar la estrategia de Miami Heat que bien podría considerarse como ir en contra de los códigos no escritos de la NBA.

Figura de Nuggets acusa a los jugadores del Heat de romper los códigos de la NBA

En vísperas de poner una alta dosis de picante a las Finales NBA 2023, Michael Porter Jr. elogió la estrategia de defensiva que viene teniendo Miami Heat a partir de escuchar lo que los jugadores de Denver Nuggets hablan en la cancha. Por ese motivo, llegó la contundente acusación.

“Creo que están jugando con nuestras coberturas. Están escuchando lo que nos comunicamos entre nosotros y están haciendo lo contrario. Si decimos: ‘Cambiar’, se están yendo para triples abiertos. Si no decimos ‘cambiar’, en realidad van a configurar la pantalla”, dijo Porter Jr. en conferencia de prensa.