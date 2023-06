Los titulares fueron a la banca con más de tres minutos por jugar y fue uno de los primeros señalados de la dura derrota. Golden State Warriors quedó eliminado en seis juegos contra Los Angeles Lakers y un compañero estelar de Stephen Curry en la NBA no rindió como se esperaba. Además, fue uno de los protagonistas del hecho clave para que los Dubs fracasaran.

“No hay forma de ocultarlo. El incidente con Draymond Green y Jordan Poole jugó un papel en eso. Es difícil que eso no afecte a un equipo”, afirmó Steve Kerr en conferencia de prensa sobre por qué los Warriors no lograron conformar un equipo campeón. El entrenador de Golden State se refería al puño que Green le dio a Poole durante un entrenamiento de pretemporada.

Ahí no pararon las polémicas sobre Jordan Poole. Durante la participación de Golden State Warriors en los NBA Playoffs 2023, el escolta se quejó por la falta de minutos que Steve Kerr le daba al decir que “no puedes hacer mucho cuando juegas 15 minutos”. Este compañero de Stephen Curry terminó con un promedio de 10.3 puntos en 13 partidos de la última Postemporada.

Los Warriors le dieron a Poole una extensión de contrato por cuatro años y US$123 millones hasta el final de la temporada 2026-27 y frente a los rumores de un posible intercambio, Anthony Slater, del portal Athletic, informó que la premisa de Golden State es que Jordan y Draymond Green puedan jugar juntos en la NBA 2023-24. Por este lado viene la decisión de los Dubs.

La decisión de Warriors con el polémico compañero de Curry

Según informó Anthony Slater, la decisión de Golden State Warriors, por ahora, es no intercambiar a Jordan Poole. “Poole no está siendo ofrecido activamente, no hay un edicto para reducir el salario y su lado no ha recibido ninguna indicación actual de que su futuro estará en otra parte”, escribió el periodista anteriormente mencionado sobre el polémico compañero de Stephen Curry que fue golpeado por Draymond Green y que criticó al entrenador Steve Kerr.