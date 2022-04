Brooklyn Nets no ha experimentado la temporada que se proyectaba sobre el papel en la presente edición de la National Basketball Association (NBA), pues en el camino la tropa de Kevin Durant ha recibido más de un golpe.

En la previa lucían como favoritos al título, ahora no tanto pero mantienen un buen nivel desde el regreso de KD a las canchas. Además, vieron como James Harden saltó del barco y emprendió nuevo rumbo con destino hacia Pensilvania.

Sí, 'La Barba' ahora es un Sixer y atrás quedó el súper Big-3 soñado que armó el quinteto neoyorquino en su momento. Ahora, la realidad coloca a los Nets en la décima casilla de la Conferencia Este con registro de 40 triunfos por 387 caídas.

Kevin Durant, duro consigo mismo

Según Nick Friedell, reportero de NBA para ESPN, Kevin Durant se ve a sí mismo como el problema de Brooklyn Nets, específicamente desde el momento en que se lesionó, condicionando el resto de la campaña para sus compañeros.

"Siento que nuestra temporada se descarriló por mi lesión. Así que no lo veo como si no fuéramos un buen equipo de baloncesto. Es como si no hubiera mucha continuidad conmigo, más Kyrie (Irving) fuera de la alineación", apuntó 'KD'.

Durant dejó claro que le gusta cuando todos están disponibles, y recalcó que se vuelven extremadamente competitivos cuando los jugadores están disponibles para Steve Nash, al 100% de sus capacidades físicas y mentales.