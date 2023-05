El posible reencuentro entre LeBron James y Kyrie Irving empezó a sonar de nuevo en el mundo de la NBA. Y lo hizo con fuerza. En medio de la narrativa que D’Angelo Russell no ha tenido el nivel esperado en las Finales de la Conferencia Oeste 2023, el equipo californiano podría volver a la carga por el base estrella.

Ya hubo una decisión tras este fuerte rumor. En medio de la temporada NBA 2022-23, Brooklyn Nets recibió una oferta de los Lakers que incluía los picks de primera ronda del Draft 2027 y 2029 a cambio de Irving. La propuesta no fue suficiente y LeBron se manifestó al respecto.

“Definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso“, le dijo LeBron James a ESPN sobre Kyrie Irving el 6 de febrero de 2023. Sin embargo, esta historia podría tener un final feliz para ‘El Rey’.

Según informó Brian Windhorst, de ESPN, los Lakers podrían tener un plan para ir por Irving en la temporada NBA 2023-24 siempre y cuando Kyrie no pretenda una extensión máxima de contrato. Incluso, ya se habla del jugador revelación que el equipo de Los Ángeles debería dejar ir para que se dé el reencuentro entre LeBron y Kyrie.

La decisión de Irving tras el rumor que Lakers lo quiere para jugar con LeBron

Luego de instalarse el rumor que Los Angeles Lakers lo quiere otra vez para que juegue con LeBron James en la NBA tras haber sido campeones con Cleveland Cavaliers en 2016, Kyrie Irving tomó la decisión de ir y estar en primera fila en el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Oeste entre el equipo californiano y Denver Nuggets. ¿Casualidad o causalidad? Mmm…