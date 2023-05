El mundo de la NBA tiene en una estrella el privilegio de unir el legado de Michael Jordan y LeBron James de una forma impensada con un anécdota que era imposible de no contar. Sobre todo si el personaje de esta historia es uno de los nombres más destacados en los Playoffs 2023.

Boston Celtics empezó a pisar fuerte en la era moderna de la NBA desde la temporada 2016-17 al llegar a las Finales de la Conferencia Este, pero un equipo de Cleveland Cavaliers liderado por LeBron se iba a cruzar en el camino de la franquicia que estaba a punto de elegir a una de las estrellas de Jordan en la liga.

Jayson Tatum tuvo un debut en los Playoffs 2017-18 que lo llevaron a ser el protagonista de una de las más famosas humillaciones contra LeBron James en la Postemporada de la NBA. Un año después, Michael Jordan decidió firmarlo para su marca ‘Air Jordan’ y convertirlo en una de sus máximas estrellas.

Tal ha sido el crecimiento de Tatum como estrella de la NBA que ‘Air Jordan’ sacó una línea de zapatos exclusiva sobre la figura de Boston Celtics en marzo de 2023. Aquel jugador que se convirtió en uno de los representantes estelares de MJ guarda una foto de una humillación a LeBron.

La estrella de Jordan en la NBA que confesó tener una foto de LeBron

Transcurría el último cuarto del Juego 7 entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers por las Finales de la Conferencia Este 2018 cuando Jayson Tatum no dudó en penetrar hacia la puntura. En frente iban a saltar los 2.06 metros de estatura de LeBron James, pero Tatum no lo dudó, le volcó el balón a ‘El Rey’ y confesó tener una fotografía de aquella famosa humillación. “Tengo una gran foto de eso en mi casa”, le dijo una de las estrellas de Michael Jordan al diario The New York Times el 17 de abril de 2019.