Las cuatro razones por las que Michael Jordan no es el mejor de la historia

En medio del auge por el cuarto anillo de campeonato de LeBron James apareció una opinión que incendió las redes sociales porque sostiene cuatro razones para no considerar a Michael Jordan como el G.O.A.T. de la NBA. Nick Wright, de FOX Sports, fue el encargado de desatar la polémica.

La primera razón que Wright argumenta para debatir el lugar de Jordan como el mejor de todos los tiempos es que “(Michael) fue un perdedor hasta que no se encontró con Pippen”. 'Air' no jugó Finales de Conferencia sino hasta que Pippen apareció como novato en los Chicago Bulls (1988): perdió en primera ronda de Playoffs (1984, 1985 y 1986) y en temporada regular no tuvo una marca positiva: 108 triunfos y 138 caídas.

“Jordan nunca le ganó a Larry Bird en Playoffs”: es la segunda razón que plantea Wright. Cuando Jordan llegó a la NBA en 1984, Boston Celtics y Los Angeles Lakers dominaban la liga, lo que tuvo como consecuencia que Michael nunca pudiera derrotar a Bird y sus Celtics. A pesar de anotar 63 puntos en los Playoffs de 1987, los Bulls cayeron 0-3 con el equipo de Boston.

La tercera razón que Nick Wright plantea para decir que Michael Jordan no es el mejor en la historia de la NBA es que tuvo “récord negativo frente a los tres súper equipos del Este: Boston, Orlando y Detroit”. Contra los Pistons solo les pudo ganar en una ocasión en Playoffs (1991) y perdió en otras tres, mientras que, con el Magic y los Celtics, el récord de los Bulls de ‘Air’ fue de dos victorias y seis derrotas.

Una cuarta razón por la que Jordan no es el mejor en la historia de la NBA

“En la era Jordan ganaron muchos: Jabbar, Bird, Magic, Isiah, Olajuwon”, argumentó Nick Wright. Aunque Michael Jordan cuenta con un invicto de seis de seis en Finales NBA, en la época que jugó ‘Air’ también ganaron equipos como Celtics, Pistons, Rockets (mientras Jordan jugaba béisbol) y Lakers y Spurs cuando ‘Su Majestad’ estaba en los Washington Wizards.

