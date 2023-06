Uno de los grandes ausentes en las Finales de la NBA 2023 es LeBron James. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Los Angeles Lakers estuvo a cuatro victorias de llegar a la gran final. Pero no por eso ‘El Rey’ no dará de qué hablar durante la serie Miami Heat vs. Denver Nuggets, ya que se reveló lo que le dijeron cuando quiso sacar a un entrenador que irá por el trofeo Larry O’Brien.

¡Oh, oh! LeBron decidió dejar a Cleveland Cavaliers tras siete temporadas y firmó con el Heat para conformar un súper equipo junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. Llegaron dos títulos en 2012 y 2013. Todo iba de maravillas bajo la dirección técnica de Erik Spoelstra hasta que apareció una fuerte narrativa en contra de James.

Miami Heat no pudo conseguir tres títulos consecutivos al perder las Finales NBA 2014 en cinco juegos (1 a 4) contra San Antonio Spurs. A partir de ese momento parece que hubo un quiebre entre Spoelstra y LeBron James al punto que las intenciones de ‘El Rey’ habrían sido que el entrandor dejara su cargo.

Lo que le dijeron a LeBron cuando quiso sacar a un entrenador de las Finales NBA 2023

LeBron James dejó a Miami Heat al final de la temporada 2013-14 tras ganar dos títulos y el mismo número de premios MVP de Finales. ‘El Rey’ se fue y tras nueve años aquel entrenador que supuestamente quiso sacar disputará las Finales NBA 2023. Erik Spoelstra ya suma seis participaciones en la gran final de la liga. ¿Bron estaba equivocado?

“Mira, hay tantas historias geniales de Pat Riley porque Riley cree en la cultura. Esta es una historia, esto no es un hecho, pero es bastante confiable, que los jugadores entraron para quejarse de Spoelstra. Y bajó las escaleras y les dijo a todos los que estaban abajo: ‘Estaré allí en 15 minutos’. Hizo que todos se alinearan contra la pared. Y básicamente, a todas las megasuperestrellas que estaban allí, les dijo a cada uno de ellos: ‘’Nunca vengas a mi oficina y me digas que despida a un entrenador. Tu trabajo es para jugar al baloncesto’. ¡Eso es cultura!”, dijo Michael Lombardi en el podcast de Bill Simmons sobre la narrativa que LeBron James quiso sacar al entrenador de Miami Heat.