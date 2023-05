Los Golden State Warriors de la temporada 2015-16 hicieron historia. Rompieron el récord de los Chicago Bulls de la mayor cantidad de victorias en una temporada regular en la historia de la NBA, superando lo que el legendario equipo de Michael Jordan había logrado 30 años antes.

Sin embargo, a diferencia de los Bulls, GSW no pudo completar el trabajo en los playoffs. Estaban arriba 3-1 en las Finales de la NBA y permitieron que los Cleveland Cavaliers regresaran y los vencieran.

Es notable que desde entonces la gente se ha burlado de ellos. Y según el propietario del equipo, Joe Lacob, incluso Michael Jordan se aseguró de recordarle que “73-9 no significa nada sin un anillo“.

Michael Jordan y su polémica declaración contra Golden State Warriors

“En las negociaciones del acuerdo de relación colectiva, yo estaba en el comité laboral y estuve en Nueva York cenando con Michael Jordan y otros propietarios“, dijo Lacob a CBS Sports. “Éramos seis. De hecho, Dan era uno de ellos, Dan Gilbert. En fin, Michael Jordan… la gente estaba bebiendo y divirtiéndose, pero hubo un momento en el que él dijo, ya saben, ‘73 no significa una m**rda‘. Sí, Michael Jordan dijo eso. Y yo lo miré y decidí no hacer un gran problema de ello. Le dije, sabes, tienes razón, no lo ganamos, teníamos que mejorar“, agregó.

Sin embargo, Lacob no lo tomó como algo personal. Asegura que aún valora la temporada de 73 victorias y no lo considera un fracaso, a diferencia de cómo algunos jugadores pueden sentirlo.