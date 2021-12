Un hipotético intercambio entre ambos quintetos podría resultar, o por el contrario, no. Lo cierto es que barajar los posibles canjes de Lakers y Nets puede ser entretenido.

El intercambio para que Lakers de LeBron y Nets de Durant no pierdan su 'Big 3'

Los Angeles Lakers vive una realidad que no se esperaba en la National Basketball Association (NBA): No juegan bien, los poderosos nombres que tienen no hacen la diferencia y apenas luchan por mantener el ritmo del rival, aún con LeBron james en cancha.

Por otro lado, se pensaba que Brooklyn Nets lo pasaría mal sin Kyrie Irving y así fue, al menos en varios compromisos. Sin embargo, han logrado reponerse y saber jugar sin él para marchar como líderes de la Conferencia Este.

Ante los múltiples contagios, el equipo decidió traer de vuelta al jugador para los partidos de visitante, aunque, su realidad podría cambiar cuando todo vuelva a la normalidad, estando nuevamente apartado de la institución por su negativa a vacunarse.

El intercambio entre Lakers y Nets

Los que parecían candidatos al título en la previa de la temporada 2021-2022 de la NBA podrían sentarse sobre la mesa para negociar un intercambio más que interesante que no fracturaría a sus respectivos 'Big 3' y solucionaría sus problemas.

Cabe destacar que se trata de una hipótesis, nada se ha conversado hasta el momento ni mucho menos se ha filtrado información al respecto, solo sería interesante ver cómo estos equipos pudiesen intentar una transacción que de seguro causará revuelo.

Aclarado el asunto, Lakers enviaría a Russell Wesbrook los Nets mientras recibiría a Kyrie Irving. Para muchos puede ser una locura, para otros no tanto. Acá, los angelinos estarían deshaciéndose de 'Russ', quien no ha encajado para nada, mientras los neoyorquinos resolverían el problema de Irving a tiempo completo.

Posiblemente, otros jugadores se vean involucrados junto a varias selecciones del Draft para compensar el peso de ambos en sus respectivas instituciones.