'La Barba' comienza a influenciar en su llegada a Philadelhpia 76ers. Sin embargo, la primera impresión no ha sido "del todo buena" con respecto a Joel Embiid.

James Harden llegó a Philadelphia 76ers con un look muy particular, y aunque no pudo jugar, tocó la campana del equipo, enloqueció a los aficionados y con ello comenzó a escribir una nueva página de su carrera en la National Basketball Association (NBA).

Se espera que 'La Barba' forme uno de los dúos más letales (el mejor para muchos) sobre los tabloncillos norteamericanos junto a Joel Embiid. Sin duda alguna, los aficionados del equipo esperan con ansias la nueva era Harden-Embiid.

Sin embargo, parece que las influencias del camiseta 13 sobre el camerunés no comenzaron con el pie derecho. Quizá lo hizo a modo de broma, o no, pero lo cierto es que Embiid trató de emular una jugada de Harden y el resultado fue desastroso.

"Malas influencias"

Joel Embiid intentó realizar el famoso "steph back" de James Harden, el cual consiste en driblar el esférico en frente del defensivo, ejecutar un paso atrás y lanzar al canasto para facturar dos o tres puntos. El camerunés lo hizo pero el balón ni siquiera llegó a su destino.

Inmediatamente fue bloquedo por el defensa de Boston Celtics. Parece que falta perfeccionar dicha técnica, quizá con varios partidos más las buenas costumbres de Harden sean replicadas a la perfección por su nuevo compañero.