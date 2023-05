Era un fuera de serie y en su mente solo estaba anotar y anotar. Michael Jordan tuvo que trabajar por seis temporadas para poder ganar el primer título NBA con Chicago Bulls y una de las decisiones clave fue la que le comunicó el entrenador Phil Jackson.

Jordan había ganado cuatro títulos de anotación hasta la temporada1989-90, pero le había sido esquivo llegar con los Bulls hasta las Finales de la NBA. MJ y el equipo de Chicago perdieron contra los ‘Bad Boys’ (Chicos Malos) de Detroit Pistons en las semifinales de 1988 y las Finales de la Conferencia Este de 1989 y 1990.

Llegó la hora de cambiar el chip del estilo de juego de Chicago Bulls de la mano de Phil Jackson. ¿Cómo hacerlo? Quitándole el balón a Michael Jordan para que no lo tuviera todo el tiempo. El entrenador se lo iba decir a MJ y la reacción de ‘Air’ sería épica.

Jackson fue el invitado de lujo del podcast Tetragramación con Rick Rubin del 5 de abril y una de las anécdotas más curiosas fue cuando reveló la conversación que tuvo con Jordan para comunicarle que ya no tendría el balón todo el tiempo en los Bulls. ¿El resultado? El equipo de Chicago terminaría ganando seis campeonatos en la NBA: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998.

Jackson reveló la reacción de Jordan cuando le dijo que no tendría el balón todo el tiempo

“Llamaría a Michael y le diría que no vas a tener el balón todo el tiempo. No vas a conseguir 37 tiros por partido. No vas a conseguir 37 puntos por partido. Tenemos que compartir el balón, tienes que distribuir el balón y todos juegan para ti, solo te van a defender. Es una ofensiva que ofrece igualdad de oportunidades. Él dijo: ‘Aún puedo ganar el campeonato de anotación. Eso no es gran cosa. Tengo que obtener 8 puntos por cuarto, 32 puntos, todavía ganaría el título de puntuación‘. Le dije esto: ‘Nadie que haya ganado un título de puntuación ha ganado un campeonato desde Rick Barry'”, reveló Phil Jackson en el podcast Tetragramación con Rick Rubin.