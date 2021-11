‘Unguarded'. Más allá de un título, esta palabra representa lo que parece ser la rotura absoluta de la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen, aquel dúo que conquistó la National Basketball Association (NBA) en la década de los 90.

La llegada de 'The Last Dance' realzó el legado de 'MJ', y en él figuró Pippen. Sin embargo, tiempo después de ese documental, Scottie parece no estar para nada de acuerdo con lo allí contado, por ello, su libro salió con todo.

Las críticas no se hicieron esperar, varios medios de comunicación en los Estados Unidos le han dado durísimo a Pippen. "Ingenuo, amargado, triste, vergonzoso, confuso, celoso, mezquino, agraviado, rencoroso", así abre USA Today una crónica sobre el polémico libro.

Sin embargo, lo que sorprende de todo esto es que hace 10 años en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de la NBA, Scottie Pippen le pidió a Michael Jordan que estuviese ahí para introducirlo, y las siguientes palabras han dejado en shock a más de uno.

Scottie Pippen y Michael Jordan: Del amor al odio

“MJ, has tocado la vida de tantas personas, pero ninguna como la mía. Gracias por ser el mejor compañero de equipo. Siempre apreciaré esa experiencia y apreciaré nuestra relación para siempre", citó Pippen en su momento.

¿Qué sucedió allí? Todo cambió de manera radical tras el lanzamiento de ‘Unguarded', donde se pueden leer fuertes fragmentos como: "No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado", con respecto a su papel en The Last Dance.