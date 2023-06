¿Por qué no juega Tyler Herro HOY en Miami Heat vs Denver Nugges por las Finales de la NBA 2023?

Miami Heat se mide ante Denver Nuggets en el Juego 4 de las Finales de la NBA 2023, HOY, viernes 9 de junio. En el conjunto de Florida, no estará disponible Tyler Herro.

El escolta es baja nuevamente en el Heat, y se perderá un partido clave ante los Nuggets. Por lo que aquí te contamos por qué no puede jugar Tyler Herro hoy ante Denver.

¿Por qué no juega Tyler Herro HOY en Miami Heat vs Denver Nugges?

Tyler Herro no juega hoy en Miami Heat ante Denver Nuggets, debido a que todavía no se recuperó por completo de su lesión. El escolta sufrió una fractura en su mano derecha, y pese a ya estar practicando con el equipo, aun no puede sumar minutos.