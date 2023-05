Los más de 19.000 aficionados que estaban en el estadio TD Garden crearon una atmósfera llena de tensión, buena vibra y las mejores energias para que Boston Celtics le ganara a Miami Heat el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Este NBA 2023. Pero…No cumplieron con el objetivo y una estrella de Golden State Warriors no tuvo piedad con ellos.

Todo empezó con el pie izquierdo para los Celtics. Jayson Tatum se torció el tobillo izquierdo en la primera jugada del partido y la clasificación a las Finales de la NBA 2023 quedó servida para el Heat de Jimmy Butler y compañía. En consecuencia, un jugador estelar de los Warriors festejó la dura derrota de Boston.

Miami Heat le ganó a Boston Celtics por 103 a 84 puntos en un Juego 7 que llegó a tener una diferencia a favor de los visitantes por 23 unidades. Tal fue la superioridad contra Tatum y compañía que la afición local se silenció antes de lo esperado. Esto le trajo felicidad a un compañero de Stephen Curry en Golden State Warriors.

Durnte las Finales de la NBA 2022 jugadores como Klay Thompson y Draymond Green rechazaron de manera categórica los insultos por parte de los aficionados de los Celtics. Una de estas estrellas de los Warriors no dudó en acordarse de todo Boston y, salvó por Jayson Tatum, a los demás los acabó con unas duras palabras.

La estrella de Warriors que acabó a Boston Celtics por la derrota contra Heat en el Juego 7

“Los fanáticos de los Boston Celtics pondrán excusas, y no escucho nada de eso, porque son groseros y estoy feliz de que hayan perdido. No estoy feliz de que JT (Jayson Tatum) haya perdido, pero los fanáticos de los Boston Celtics, especialmente aquellos de ustedes que están en esa arena (estadio), estoy feliz de que hayan perdido. Porque, como, dejas de ser quien eres. Escuché eso antes, pero sabes a lo que me refiero. Como, dejar de ser como todos ustedes son. En algún momento simplemente no puedes ser así. Los Boston Celtics son quienes pensábamos que eran. Llegaron al momento y no parecía que estuvieran listos para el momento”, dijo Draymond Green en su podcast del portal El Volumen.