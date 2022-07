Russell Westbrook no estaría de acuerdo en aceptar una realidad muy cuestionada, según afirman en el medio The Athletic.

El destino de Russell Westbrook de cara a la National Basketball Association (NBA) 2022-2023 parecía fuera de Los Angeles Lakers. Sin embargo, todo parece apuntar a que no será así, y nuevamente formará parte de la plantilla.

Una llamada de 'Russ' con LeBron y Anthony Davis pudo cambiarlo todo. No cabe duda de que es un gran jugador a pesar de la difícil campaña debut que vivió en el quinteto californiano, donde fue duramente criticado por muchos.

Por otro lado, hay quienes piensa que el camiseta 0 está acabado. Aunque, parece que lo que más molesta de Westbrook es su incapacidad para reconocer ciertas fallas que tuve en la temporada anterior, fatídica para todo Lakers, según afirmó el reportero Jovan Buha tras participar en el podcast The Athletic NBA Show.

Russell Westbrook se niega a reconocer

“Por cosas que escuché la temporada pasada, durante las sesiones de filmación, él rechazaba cosas que eran muy obvias como, 'ey, te perdiste esta rotación defensiva", apunta Buha antes de enfatizar otros puntos.

Si bien, en números 'Russ' no estuvo mal, se esperaba que rompiera los tabloncillos norteamericanos en la NBA con Lakers, algo que también no parece aceptar. “Simplemente no creo que esté reconociendo eso", prosiguió.

"Una cosa es no reconocerlo públicamente, pero claramente entre bastidores no se da cuenta de que si alguien hace un intercambio por ti, es debido a que esperan obtener dinero gracias a tu contrato. No es porque quieran que seas la cara de la franquicia. Quieren que seas el base titular", finalizó.