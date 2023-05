Lo peor de todo para Stephen Curry es que tienen el puesto vacante en la NBA. Una de las primeras decisiones que debe tomar Golden State Warriors es la continuidad de una de las figuras del equipo a la que se le vence el contrato el 30 de junio. Hasta el momento, no hay novedades sobre un nuevo vínculo y, por el contrario, surgieron Los Angeles Clippers como la franquicia que iría a toda costa por el protagonista de esta historia.

Al ser consultado por la importancia de esta figura de los Warriors, Curry sostuvo en el podcast ‘Dubs Talk’ (Hablan) que “el hecho de que puedo tener una conversación difícil con él. Puedo levantar el teléfono y hacerle saber cómo me siento. Me dirá directamente dónde estamos como equipo o dónde estoy yo individualmente”. Más claro, imposible. Steph no lo quiere fuera de Golden State, pero…

Jerry West fue consultor especial de Golden State Warriors durante seis años hasta el 2017 y se ganó el respeto total de Bob Myers, quien no quiso que se fuera del equipo de San Francisco. Ahora, West trabaja en Los Angeles Clippers y sería pieza fundamental para empezar a tentar al gerente general de los Dubs.

La figura de Warriors por la que Clippers iría a toda costa en la NBA

Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, publicó que Michael Winger pasó de ser gerente general de Los Angeles Clippers a tener el liderazgo total de Washington Wizards como presidente de Monumental Basketball. Con el lugar vacante, el equipo liderado por Kawhi Leonard iría a toda costa por la figura de Golden State Warriors que catalogaron como el ‘arquitecto’ de los 4 títulos que lleva Stephen Curry en la NBA.

Según Daltón Johnson, del canal NBC Sports (Deportes), Bob Myers tiene el máximo respeto por Jerry West y si hay un equipo que representa una amenaza deportiva para los Warriors en búsqueda de continuar con su gerente general, ese es Clippers. Con un dueño como Steve Ballmer que está dispuesto a los grandes cambios hay un escenario de maniobra que bien podría tentar al GM de de Curry y compañía..