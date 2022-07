Algunos aficionados de Los Angeles Lakers están preocupados por el equipo, pues no han realizado movimientos significativos en la Agencia Libre, o algún intercambio que cambie el panorama de cara a la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA).

Si bien todo podría cambiar sin refuerzos, lo cierto es que la plantilla lidera por LeBron James es prácticamente la misma que jugó en la zafra anterior, y todos saben cómo terminó la ronda regular sin poder acceder a los Playoffs.

Sin embargo, un reconocido insider de la NBA ha transmitido un mensaje de tranquilidad, tras estar convencido de que los californianos realizarán, al menos, un movimiento importante, incluso, asevera que pueden ser más de uno.

Los Angeles Lakers, a la carga

¿Será Kyrie Irving ese movimiento?, Adrian Wojnarowski no coloca por el momento a Kyrie Irving entre los candidatos, pero no por Lakers sino por Brooklyn Nets, dado que los neoyorquinos están pensando, primero, en salir de Kevin Durant.

"Creo que los Lakers harán un trato, tal vez más de uno. Puede que no sea por Kyrie Irving, puede que no sea por un jugador All-NBA, un All-Star... No está completamente muerto con Brooklyn... No creo que los Lakers hayan terminado", aseguró el insider en el programa Get Up, de ESPN.