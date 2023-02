Ha pasado una semana desde que Tom Brady comunicó en sus redes sociales el término de su exitosa trayectoria en National Football League (NFL) luego de 23 años, y resulta que el único mariscal de campo veterano que queda es nada menos que Aaron Rodgers.

El jugador de 39 años, que tiene contrato vigente con Green Bay Packers, pero que puso en duda su futuro en la franquicia y el fútbol americano en los últimos días, tuvo su habitual contacto semanal con el programa de Pat McAfee, donde le consultaron por este hecho.

Y es que todo parece apuntar a que el futuro de Rodgers está más cerca de un posible cambio de equipo en NFL, que de terminar su carrera, tal como anunciaron el propio Brady y el ala defensiva J.J. Watt, algo que el quarterback quiso dejar públicamente muy claro.

¿Cómo le afectó a Rodgers el retiro de Brady?



Consultado por versiones surgidas en redes sociales, que apuntan a que A-Rod prolongaría su carrera para la temporada 2023, y así evitar que un eventual retiro quede tapado por la despedida del GOAT, respondió de forma honesta y sincera.

"La idea de que no me gustaría compartir escenario con Tom Brady y JJ Watt creo que es ridícula; sus decisiones no afectan mis propias decisiones", aseguró Aaron Rodgers que apunta a jugar en NFL 2023, el tema es dónde.