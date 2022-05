El ex receptor de Tampa Bay Buccaneers las emprendió en una entrevista contra el mariscal de campo que no juega desde 2017, afirmando que "es una basura" como jugador.

Si hay dos nombres que nos han acostumbrado a generar polémica en la National Football League (NFL), esos son el receptor Antonio Brown y el mariscal de campo Colin Kaepernick, pues ambos protagonizan un nuevo conflicto que está en boca de todos.

Mientras el ex compañero de Tom Brady fue despedido a inicios de este año por Tampa Bay Buccaneers tras no respetar una orden de su entrenador Bruce Arians, el quarterback no ve acción desde 2017, con San Francisco 49ers, tras la polémica por arrodillarse durante el himno de Estados Unidos.

Pues bien, Brown fue invitado por el podcast Cigar Talk, del productor musical Naji, y aprovechó la instancia para criticar con dureza la actitud de Kaepernick en los últimos tiempos y su intención de querer volver a jugar en NFL, y lo hizo con insultos de todo tipo.

Antonio Brown insulta y critica a Colin Kaepernick



"Él no quiere jugar hombre, es una basura... Kaepernick hizo todo eso y tomó el dinero y luego obtuvo el comercial. No lo vemos afuera. No lo vemos en el barrio. Él no hace nada. Ni siquiera ha estado en las trincheras. Nos gusta Kaepernick y todo eso, pero no estamos realmente en eso. Como personas negras, debemos tener eso claro", partió señalando el receptor.

En esa línea, Brown siguió con su discurso contra Kaepernick, indicando que "no sentimos lástima por ti. Aceptaste el trato (con NFL en demanda por colusión). ¡Vete a la mierda! Hombre, estás en maldita Nike, hombre. Vete a la mierda de aquí".