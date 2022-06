A finales de mayo pasado, Colin Kaepernick participó de una sesión de entrenamientos con Las Vegas Raiders, en busca de una nueva oportunidad para volver a jugar en la National Football League (NFL), a cinco años de su último partido oficial, con San Francisco 49ers.

Fue en 2017, donde luego de haber comandado las protestas entre los jugadores contra el gobierno del ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el surgido en Nevada Reno fue desterrado por la competición, sin posibilidades de mostrar su talento.

Pues bien, mucho tiempo después fueron los Raiders quienes recibieron en su campo de entrenamientos a Kaepernick, durante un par de días, quien busca regresar a la acción de NFL; sin embargo, pese a los comentarios iniciales, las novedades son preocupantes para sus intenciones.

El "duro" calificativo a práctica de Kaepernick con Raiders



El ex tackle defensivo Warren Sapp aseguró, en palabras reproducidas por el reportero Dov Kleiman, que "escuché que fue un desastre. Escuché que fue uno de los peores entrenamientos de la historia", aunque no entregó detalles para reafirmar sus dichos.

Ante estos dichos, el representante de Kaepernick, Jeff Nalley, respondió en diálogo con Pro Football Talk que "supongo que Warren no habló con el gerente general ni con el entrenador; hablé con el GM (Dave Ziegler) varias ocasiones y dijo que todos pensaban que Kap estaba en gran forma, lanzaba muy bien el ovoide e incitaba a cualquier equipo a llamarlo respecto al entrenamiento y él les diría lo mismo. Me sorprende que Warren dijera eso porque no es verdadero".