De cara a la temporada 2022 de la National Football League (NFL), y quizás contra todo pronóstico, quien aparece como máximo favorito para volver a ganar el Super Bowl es el actual campeón Los Angeles Rams, que tiene además al Jugador Más Valioso, Cooper Kupp.

Precisamente el receptor, quien tiene un año más de contrato con la franquicia, con un salario de $18.6 millones de dólares, está en conversaciones para renovar su vínculo más allá del 2023; sin embargo, el jugador ya ha puesto una condición para firmar.

Tomando en cuenta que jugadores como Tyreek Hill y Davante Adams firmaron multimillonarios contratos, que les convirtieron en los wide receivers mejor pagados de la NFL, Kupp podría postularse a ganar más dinero, pero prefiere darle una mano a los Rams.

La condición que pone Cooper Kupp para renovar con LA Rams



En conferencia de prensa, el jugador de 28 años manifestó que no quiere convertirse en el receptor mejor pagado de la competición, advirtiendo que no es el enfoque que quiere para su nuevo contrato, pues quiere tener una ficha amigable con el tope salarial para que su equipo vuelva a pelear por el título.

"Creo que ese no es el enfoque que quiero tomar. Hay un lugar en el que quieres estar, un lugar en el que piensas que es justo. No estoy tratando de vencer a nadie, no estoy tratando de compararme con alguien más", afirmó Kupp consultado por su próximo vínculo con los Rams.