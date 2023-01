¿Cuándo vuelven a jugar Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals por la NFL?

Buffalo Bills se enfrentaba a Cincinnati Bengals por la Semana 17 de la NFL, el lunes 2 de diciembre, en lo que prometía ser un gran partido entre dos muy buenos equipos. Apenas faltaban poco más de 5 minutos para que finalizará el primer cuarto, cuando Damar Hamlin, safety de los Bills, se descompensó en pleno campo de juego.

Rápidamente los árbitros detuvieron el encuentro y sus compañeros se aceraron a ver que sucedía. Tras el ingreso de los médicos, lograron reanimarlo y llevarlo a un hospital, dónde quedó internado en grave estado. Por este motivo, los jueces decidieron suspender el juego y que los equipos regresen a los vestuarios.

¿Cuándo vuelven a jugar Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals?

Por el momento, la NFL no se pronunció al respecto de cuando vuelven a jugar Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals. No hay una fecha estipulada ya que priorizan el estado de salud de Damar Hamlin, por lo que en base a su evolución, se irán tomando decisiones.