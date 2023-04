Fue hace poco más de un mes, el 16 de marzo, cuando Dallas Cowboys comunicó que prescindiría del receptor Ezekiel Elliott para la temporada 2023 de National Football League (NFL), algo que hizo ruido en su máxima figura, Dak Prescott.

De hecho, tras ser enviado a la Agencia Libre, la franquicia decidió el fichaje de Ronald Jones II, dos veces campeón del Super Bowl, proveniente de Kansas City Chiefs, para ocupar esa posición en la plantilla.

Mientras todavía está en ciernes el futuro de Elliott para NFL 2023, fue Prescott quien aprovechó una entrevista con Adam Schefter, de la cadena ESPN, para dejarle un mensaje a los Cowboys y que reevalúen su decisión inicial.

Prescott le deja mensaje a Cowboys por caso Elliott



"Entendemos que este es un negocio y el mercado cambia, y las cosas suben y bajan, por lo que no siempre funciona como lo vemos, pero con suerte, eso podría suceder", afirmó el quarterback, agregando que "me conozco a mí mismo, y puedo decirles que hay mucha gente no solo en el equipo sino también en la organización a la que le encantaría su regreso".

Sobre el hecho de verse sin jugar con Elliott para NFL 2023, Prescott señala que "es difícil no trabajar con él ahora, pero el cambio también es bueno, y tengo que aceptar eso y aceptar lo que tenemos para avanzar, y estoy emocionado por eso", aunque enfatiza en que el receptor "ha sido mi compañero de vestuario durante años y es solo un tipo con el que iré a la guerra".