A pesar de que Green Bay Packers logró extender el vínculo de su máxima figura Aaron Rodgers, por las próximas tres temporadas de National Football League (NFL), no pudo conseguir lo mismo con el receptor Davante Adams, que partió hacia Las Vegas Raiders.

Si bien el propio jugador de 29 años reconoció que la franquicia de Wisconsin le ofreció más dinero para quedarse en el equipo, advirtió que "la familia tiene mucho que ver en las decisiones que tomo, y estar acá (en Nevada), hace que sea mucho más fácil para mí mantenerme conectado con mi familia durante todo el año".

Sin embargo, existe un factor extra que explica la partida de Adams de Packers a Raiders, y así se lo reconoció a James Palmer, de la cadena NFL Network, quien admitió que las dudas de Rodgers sobre si seguir o retirarse de NFL apuraron su decisión de salir.

Adams se fue de Packers... ¿Por culpa de Rodgers?



"Hablamos muchas veces. Hablamos sobre todo el proceso y él sabía lo que yo pensaba y yo sabía lo que él pensaba. Él mencionó en nuestras platicas cosas como las que dijo el otro día, sobre su futuro y el tiempo que duraría en Green Bay y eso jugo un papel importante en mi decisión", sostuvo el receptor.

En ese sentido, Adams agregó que "por el momento en el que me encuentro en mi carrera, y esto no es despreciar a otro quarterback, amo a Jordan Love, que es un gran tipo, aspiro a hacer grandes cosas y no estaba dispuesto a sacrificar eso para que Aaron se fuera en uno o dos años".