Davante Adams 'ataca' a Aaron Rodgers tras paso por Green Bay Packers: 'Demostré que no lo necesito'

Durante ocho temporadas de National Football League (NFL), el receptor Davante Adams vio acción junto a Aaron Rodgers en Green Bay Packers, convirtiéndose en uno de los mejores en su puesto.

Sin embargo, la pasada campaña, el jugador de 30 años fue traspasado hacia Las Vegas Raiders, que lo convirtió en el mejor pagado en su posición de la historia, firmándolo por cinco campañas y un salario de $141.25 millones de dólares.

Luego de su primera temporada con Raiders, donde fue líder en recepciones para touchdowns y elegido en el primer equipo All-Pro, Adams quiso dejar claro, en diálogo con The Ringer, que no necesita de Rodgers para ser un buen receptor.

Davante Adams “le pega” a Aaron Rodgers

“Ahora la gente no puede decir eso, esa nunca volverá a ser la narrativa. Probé que yo soy yo. Que un quarterback no me hace. Yo lo hago y puedo hacerlo consistentemente a este nivel”, partió señalando el wide receiver.

En esa línea, Adams agregó que “por eso la temporada pasada significó demasiado. Aunque el próximo año juegue basura, no podrán decirlo porque ya lo probé, jugué todo el año y puse números que dicen que no lo necesito. Es más, puedes borrar todos los números. Puedes solo escribir: Él no necesitó a Aaron Rodgers“.