Lamar Jackson sigue sin tener su futuro claro para la temporada 2023 de la National Football League (NFL), a pesar de que Baltimore Ravens ha tenido el primer paso importante en el proceso.

La franquicia de Maryland ha firmado al egresado de la Universidad de Louisville a etiqueta de franquicia no exclusiva, por lo que los equipos de la liga tendrán el permiso de poder intentar convencer al QB de jugar para ellos.

Lo que sorprende de todo esto es que, si bien no ha tenido éxito aún en la postemporada, las credenciales están para que al mariscal le den dinero asegurado y un contrato de varios años en Baltimore. Según Robert Griffin III, ex novato del año en la NFL, esto se debe a una pelea con la NFL.

Analista de ESPN asegura que Lamar Jackson está en una disputa con la liga

Robert Griffin III emergió en los últimos meses como uno de los analistas con más fundamentos para todo lo que pasa en la NFL, y participando de un debate acerca de la situación de Lamar Jackson, dio un interesante punto de vista que vale la pena repasar.

"Todos hablan de que no tiene un agente. Hemos visto a jugadores conseguir acuerdos, por lo que no tener uno no es lo que está alejando a Lamar Jackson de conseguir un contrato con dinero garantizado", comentó el ex QB en First Take.

"Lamar está en una disputa contra la máquina que es la NFL, y no darle a agentes una parte del contrato o a los periodistas información, que es de lo que viven ambos, es lo que lo está alejando de un contrato", siguió RGIII.

"Merece un contrato totalmente garantizado porque Deshaun Watson lo tiene, y Lamar ha demostrado ser mejor dentro y fuera del campo", continuó el ex mariscal. "Él es el que realmente merece tener ese dinero", cerró.