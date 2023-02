Con el retiro de Tom Brady de manera oficial y definitiva de la National Football League (NFL), se va el jugador más ganador de todos los tiempos. Pocas personas refutan el hecho de que es el GOAT del fútbol americano.

Y es que no es para menos; pues el jugador que pasó por Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots ostenta la gran mayoría de los récords más relevantes que puede tener un mariscal de campo y no le quedó nada por ganar.

Se podría decir que completó el juego de la NFL. Y cuando se trata de Playoffs, su dominancia crece aún más. Por eso, aquí están los récords de Brady en la postemporada en los que la diferencia con su perseguidor es abismal.

Los récords de Brady en NFL Playoffs y su diferencia

De acuerdo a ESPN Stats 6 Info, en estas categorías Brady dominó más que nadie: Con 13.400 yardas por pase en Playoffs, el segundo es Peyton Manning con apenas 7.339. 88 son sus touchdowns por aire, cuando el segundo lugar lo comparten Aaron Rodgers y Joe Montana con 45.

Es el que más juegos de postemporada ganó con 35, y Montana tiene menos de la mitad, siendo el siguiente: 16. Por último, la estadística por excelencias. Con siete Super Bowls, tiene más que cualquier franquicia, y los próximos QB son Montana y Terry Bradshaw con 4.