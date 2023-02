El dolor de la derrota. Cuando todo estaba listo para que el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana se fuera a tiempo extra, llegó un error de Cincinnati Bengals contra Patrick Mahomes que terminó siendo la jugada clave en la victoria que tiene a Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2023. El vestuario de Joe Burrow y compañía explotó.

Cuando el marcador estaba empatado a 20 puntos y el reloj del último cuarto marcaba que faltaban 16 segundos, Mahomes recibió el ovoide en una tercera oportunidad y cuatro yardas por recorrer. La defensa de los Bengals hizo su trabajo y al quarterback de los Chiefs le tocó empezar a correr para lograr una primera oportunidad que parecía imposible.

¡Pum! Joseph Ossai le dio un empujón a Patrick Mahomes que los árbitros de la final de la Conferencia Americana consideraron como castigo. Harrison Butker entró en el emparrillado del estadio Arrowhead y anotó el gol de campo de 45 yardas que eliminó a Cincinnati Bengals de los NFL Playoffs 2023 y le dio el tiquete a Kansas City Chiefs para disputar el Super Bowl 2023 vs. Philadelphia Eagles.

“Debo aprender a no acercarme tanto a mariscal de campo cuando esté cerca de la línea de banda, si eso puede causar un castigo en una situación tal como esa. Debo hacerlo mejor (…) Estaba completamente en modo persecución. Trataba de empujarlo, quizá hacerlo retroceder porque sabía que iba a la línea de banda. Trataba de hacerlo retroceder y mantener el reloj corriendo. No lo vi. No vi qué tanto salimos del campo”, explicó Ossai sobre la jugada contra Mahomes.

Video: La reacción en el vestuario de Bengals con 10 millones de vistas

Al término de la final de la Conferencia Americana se hizo viral un video de cómo ingresaban los jugadores de Cincinnati Bengals al vestuario tras la derrota contra Kansas City Chiefs. Hasta ahí, todo normal, pero de un momento a otro apareció Jermaine Pratt y le gritó con furia a Joseph Ossai: “¡¿Por qué diablos tocaste al mariscal de campo?!". La reacción de la jugada contra Patrick Mahomes llegó a más de 10 millones de vistas en Twitter.