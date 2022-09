Una de las máximas interrogantes que debía dilucidar Los Angeles Rams, durante su campamento de entrenamientos de cara a la temporada 2022 de National Football League (NFL), es si podría estar disponible para el comienzo del certamen su máxima figura, Matthew Stafford.

El mariscal de campo arrastró problemas en su codo derecho, que le impidió ejecutar series ofensivas durante los tres juegos de Pretemporada, donde el campeón defensor ganó uno y perdió los dos restantes, generando preocupación sobre si estará disponible para la campaña.

Tomando en cuenta que este jueves 8 de septiembre, los Rams serán los encargados de abrir la temporada 2022 de NFL, recibiendo a Buffalo Bills en el SoFi Stadium, el entrenador Sean McVay respondió a las varias inquietudes respecto a si Stafford estará disponible para este lance.

Rams confirma estado de Stafford para Semana 1 de NFL 2022



"Él se siente bien. Y te diré algo, está lanzando excelente. Todo lo que veo es un reflejo de todo lo que me dice y me siento muy bien al respecto. No puedes mirar hacia atrás. Es algo que será similar al año pasado, por lo que no es realmente nada diferente", partió señalando el estratega.

En ese sentido, McVay agregó sobre Stafford y su estatus en LA Rams, que "tenemos un plan realmente bueno, no diferente al del año pasado. Estas son cosas en las que él estaba trabajando a su manera, pero siempre quieres estar al tanto de un conteo de lanzamientos, por así decirlo".

"Tienes un gran competidor, quieres ser inteligente en el manejo de los cuerpos de los muchachos, y para un quarterback, su brazo siempre es algo sobre lo que quieres ser inteligente. Será lo mismo que hicimos el año pasado con él", sentenció el head coach.