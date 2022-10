Es una historia digna de Ripley. En el cierre de la Semana 4 de National Football League (NFL), fuimos testigos de cómo Bobby Wagner, liniero de Los Angeles Rams, derribó a un espontáneo que realizaba una protesta en juego ante San Francisco 49ers, en Santa Clara.

En conjunto con el apoyador Takkarist McKinley, el jugador colaboró con el personal de seguridad que no lograba detener a este hombre que interrumpió el juego, en una acción que fue celebrada por leyendas como Peyton Manning.

Lo increíble de este hecho es que ahora el espontáneo, identificado como Alex Taylor, activista del grupo Direct Action Everywhere, que vela por "los derechos de los animales", denunció a los Rams y a Wagner al departamento de policía de Santa Clara, acusando "asalto flagrante" por parte de los jugadores.

Activista que interrumpe partido de NFL denunció a jugador que lo derribó



Tras conocerse el reporte policial en su contra, el liniero se refirió al hecho y manifestó en ESPN que "eso no fue hacer una jugada. Se trató de la seguridad. No sabes qué tiene el aficionado o qué hará. Lo ves todo el tiempo, no sabemos qué tienen en sus bolsillos; uno de los sujetos del otro lado parecía lastimado, seguridad parecía tener problemas, así que me frustré y lo saqué".

Por su parte, el entrenador de los Rams, Sean McVay, se refirió al incidente que tuvo a Wagner como protagonista y sostuvo que "creo que todos sabemos cuáles eran las intenciones de Bobby, y yo lo apoyo a él. Ahí es donde estoy con eso. No creo que nadie esté en desacuerdo".