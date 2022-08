Una de las principales preocupaciones que tiene Los Angeles Rams, actual campeón de la National Football League (NFL), durante su campamento de entrenamientos, es el estado de su máxima figura, el mariscal de campo Matthew Stafford, quien presenta molestias en su hombro derecho.

Desde el comienzo de los training camp, a finales de julio, que el jugador de 34 años ha estado realizando trabajos diferidos del resto de sus compañeros, con el objetivo de acelerar su recuperación y que pueda llegar en condiciones al comienzo de la temporada regular.

En ese sentido, el entrenador de los Rams, Sean McVay, se refirió a la compleja situación de Stafford, descartándolo para los juegos de Pretemporada NFL 2022, del 13 al 28 de agosto, y habló de las chances que pueda ver acción en la Semana 1 de la campaña, cuando el jueves 8 de septiembre reciban a Buffalo Bills, en SoFi Stadium.

Rams revela estado médico de Matthew Stafford



"Hoy habíamos disminuido la carga de trabajo de Matthew Stafford; realmente cuando lo miramos, tenemos cinco semanas hasta el 8 de septiembre. Él todavía siente un poco de dolor, él podría empujar a través de él", manifestó el estratega, agregando que "ustedes han estado aquí, él ha estado lanzando y compitiendo en entornos de equipo. Nos pareció que lo más inteligente era tomar una semana a la vez".

Sobre lo mismo, McVay advierte que Stafford "terminó haciendo entre 40 y 50 lanzamientos en individual. No participamos en las actividades de equipo y eso es realmente más un resultado de que él tiene mucha experiencia", y añade que "lo más importante es que se sienta bien y sano el 8 de septiembre. Ciertamente, podríamos presionar y él podría pasar por esto, pero ese no es el objetivo con alguien como él. No es algo que nos preocupe".