Este domingo 11 de septiembre, se disputará el grueso de la primera jornada de la temporada 2022 en la National Football League (NFL), donde por la noche se enfrentarán Dallas Cowboys y Tampa Bay Buccaneers, con el nuevo regreso de Tom Brady.

Luego que en febrero del presente año anunciara en sus redes sociales que ponía término a su legendaria carrera en la competición, tras ganar siete Super Bowls, en marzo decidió cambiar de parecer y disputará su 23° campaña consecutiva.

Entonces, para la vuelta de Brady en NFL 2022, la cadena NBC, encargada de transmitir el juego entre Cowboys y Buccaneers, como todos los duelos del Sunday Night Football, decidió promocionar su regreso nada menos que con Michael Jordan.

Jordan promociona primer juego de Brady en NFL 2022

Tal y como lo leen, el más grande jugador en la historia de la National Basketball Association (NBA) es el protagonista del spot de la televisora para presentar el partido de este domingo, en lo que se denominó el "GOAT'S collide" (choque de los más grandes de la historia).

"Estuve alejado del juego durante casi dos años, él (Brady) no llegó a los dos meses. ¿Sabes lo que eso me dice? Cuánto lo quiere. Cuánto lo necesita. La grandeza como esta, no aparece tan a menudo", aseguró Jordan sobre la leyenda de NFL.