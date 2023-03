Luego de ser cortado por Dallas Cowboys, Ezekiel Elliot recibió unas declaraciones del entrenadore Mike McCarthy que no descartaron su regreseso al equipo para la NFL 2023.

Mike McCarthy rompe el silencio sobre Ezekiel Elliot y no descarta que regrese a Dallas Cowboys para la NFL 2023

La historia de Ezekiel Elliot en Dallas Cowboys... ¿No ha llegado a su fin? Los Vaqueros decidieron cortar al corredor estrella de la NFL para la temporada 2023 por el elevado salario que tenía, pero el entrenador en jefe Mike McCarthy rompió el silencio sobre esta situación y no descartó que el excompañero de Dak Precostt pueda volver al equipo.

Ellitot llegó a la NFL de la mano de los Cowboys en 2016 y tras siete temporadas fue seleccionado tres veces al Pro Bowl y una vez fue All-Pro. La última temporada de Zeke antes de ser cortado por Dallas lo tuvo con su campaña con menos yardas (876) por tierra desde que debutó en la liga.

Dallas Cowboys cortó a Ezekiel Elliot con cuatro años y US$52.9 millones restantes en su contrato en lo que pasó a ser una decisión para ganar espacio salarial. Sin embargo, tanto Mike McCarthy como Dak Prescott se lamentaron por haber perdido, por ahora, a un corredor de la talla de Zeke. Ya hay tres equipos en los que el exCowboys le gustaría jugar.

“Sabes, nadie se sintió bien con eso. Quiero decir, Zeke también tiene una luz tan brillante para él. Es un gran compañero de equipo. Hay mucho amor por él en el edificio, pero llegas a estos lugares, ya sabes, cuanto más tiempo estás en esta liga, estos son decisiones difíciles. Decisiones muy difíciles. Muy difícil para Dak (Prescott). Sabes, he tenido varias conversaciones con Dak, pero no es fácil”, sostuvo McCarthy sobre la salida de Elliot en la Reunión Anual de la NFL.

Mientras que Dak Prescott sostuvo sobre Ezekiel Elliot que “realmente no puedo imaginar salir al campo sin él. Es algo que no sé si ya me ha afectado por completo”, Mike McCarthy le respondió a Tom Pelissero, de NFL Network, si aun existía la posibilidad que Zeke volviera como agente libre a los Vaqueros.