Lamar Jackson por extensión de contrato con Baltimore Ravens: 'No me gusta que la gente se meta en mis negocios'

La temporada 2022 de National Football League (NFL) será la última que tendrá bajo contrato el mariscal de campo Lamar Jackson con Baltimore Ravens, luego de firmar la extensión de su vínculo de novato, por el que percibirá un salario de $23 millones de dólares.

En ese sentido, es una de las estrellas que está negociando con su equipo un nuevo acuerdo, que le reportaría una importante suma de dinero a sus arcas, y si bien regresó al campamento de entrenamientos en Maryland, todavía no llega a un acuerdo pleno.

Por lo mismo, Jackson aprovechó la conferencia de prensa que concedió tras la práctica de Ravens para apuntar contra los medios de comunicación por entregar falsas noticias, a su juicio, respecto de las conversaciones con la franquicia por un nuevo contrato tras NFL 2022.

La opinión de Jackson por extensión de contrato con Ravens



"Nadie sabe que es lo que pienso, excepto la gerencia. No me gusta que la gente se meta en mis negocios. Es mi negocio. Si quisiera que se supiera, yo lo publicaría", partió señalando el quarterback, agregando que "lo estamos negociando ahora mismo. Lo estamos hablando ahora mismo".

Por lo pronto, Jackson ya se enfoca en NFL 2022 y dejó en claro su objetivo para la campaña venidera, donde "al final del día, solo quiero ganar, solo quiero ser grande. Solo quiero trabajar con mis hermanos, no quiero dejarlos decepcionados. Yo no soy así, nunca he sido así".