La actual semana de la agencia libre en la National Football League (NFL) tuvo como principal novedad el intercambio realizado entre Miami Dolphins y Kansas City Chiefs, por el receptor Tyreek Hill, convirtiéndose en el jugador mejor pagado en su posición para la temporada 2022.

La franquicia de Misuri, cuya figura principal es Patrick Mahomes, recibió a cambio de una de sus piezas claves en la obtención del Super Bowl LIV selecciones de primera, segunda y cuarta ronda para el Draft 2022, además de escogencias de cuarta y sexta ronda para 2023.

Sin embargo, y aunque cueste creerlo, hubo un hecho en particular que provocó la decisión de Hill de solicitar intercambio desde Chiefs, y su llegada a los Dolphins, según reconoció el agente del receptor, Drew Rosenhaus, en conversación con el programa The Joe Rose Show with Zack Krantz, de AM 560 Sports.

El "causante" del intercambio de Tyreek Hill desde Chiefs a Dolphins



"Al finalizar la temporada, inicié conversaciones con los Chiefs sobre una extensión contractual e íbamos lentamente, pero seguro, en el camino a un nuevo contrato para Tyreek", partió señalando el representante, para luego revelar el causante de tamaña decisión.

"Hasta que sucedió el canje de Davante Adams y su contrato histórico; inmediatamente revisamos su contrato con los Chiefs y platicamos sobre el mercado correspondiente para Tyreek. Si no llegábamos a un acuerdo, lo correcto era hacer algo que beneficiara a ambas partes: un beneficio sin precedentes en un intercambio y un equipo que estuviera dispuesto a hacerlo el receptor mejor pagado", sentenció el agente de Hill.

Cabe señalar que el wide receiver firmó contrato con la franquicia de Florida por las próximas cuatro temporadas, con un salario de $120 millones de dólares, de los cuales $72 millones están garantizados.