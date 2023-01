Por segunda temporada consecutiva en la NFL, Tom Brady no estará en las finales de Conferencia de los Playoffs y en medio de la incertidumbre por saber si seguirá jugando o si se retirara de manera definitiva, TB12 motivó a un quarterback que sigue con vida en la Postemporada. ¡No es ni Patrick Mahomes, ni Joe Burrow!

Brady respondió que aún no sabe qué va a hacer en la NFL y luego de los partidos de la Ronda Divisional de los Playoffs 2023, un quarterback se ganó su respeto, mientras que otro hizo que lo motivara en público con un comentario en Instagram.

Los juegos que definirán a los dos equipos que jugarán el Super Bowl 2023 el domingo 12 de febrero a las 18:30 ET serán entre Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers (Conferencia Nacional) y Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals (Conferencia Americana). ¿A quién apoya Tom Brady?

Brady destacó lo hecho por Patrick Mahomes en la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2023 y antes del juego contra Benglas en la final de la AFC (domingo 29 de enero a las 18:30 ET), TB12 sostuvo en el podcast ¡Let's Go! (Vamos) que “realmente me encanta ver jugar a Patrick, obviamente, porque aprecio lo que se necesita para ser ese tipo de líder que es todos los días para su equipo”. Sin embargo, fue a otro QB al que motivó de manera más contundente.

El quarterback que Brady motivó para las finales de Conferencia de la NFL 2023

Antes del Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers del 29 de enero a las 15:00 ET, Tom Brady hizo de manera publica un mensaje motivacional a Brock Purdy que llegó a más de 34.000 ‘Me Gusta’ en Instagram. TB12 comentó una publicación que hacía alusión al quarterback de los 49ers como el útlimo pick del NFL Draft 2022.