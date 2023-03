Según un rumor en la NFL 2023, Bill Belichick podría buscar un verdadero reemplazo de Tom Brady para New England Patriots que no es Mac Jones.

No es Mac Jones: El reemplazo de Tom Brady que buscaría Bill Belichick para New England Patriots

Es más que claro. Desde que Tom Brady se fue de New England Patriots tras la temporada NFL 2019, los Patriotas no han encontrado un quarterback reemplazo que los haga contendientes en Playoffs. Hasta ahora, Mac Jones no rinde. Entonces... ¿Por qué no pensar que Bill Belichick podía ir por otro mariscal de campo?

No era fácil reemplazar aquel quarterback que ganó seis títulos de Super Bowl en 20 temporadas. Belichick apostó por elegir a Jones con el pick 15 del NFL Draft 2021 y tras dos temporadas como quarterback titular no han logrado avanzar más allá de la Ronda de Comodines al perder con Buffalo Bills en 2021.

Para la temporada NFL 2023 quedan pocos quarterbacks disponibles que tengan la habilidad de marcar diferencia a la hora de correr el balón en ofensiva. Esto le gusta a Bill Belichick para New England Patriots y... ¿Lamar Jackson caería como anillo al dedo? El quarterback de Baltimore Ravens empezó a sonar para el exequipo de Tom Brady.

Los Ravens le pusieron la etiqueta de franquicia no exclusiva a Jackson por US$32.4 millones para la temporada NFL 2023, lo que quiere decir que Baltimore puede igualar la oferta de cualquier otro equipo que vaya por Lamar. En este contexto empezó a sonar el nombre del exMVP de la liga para los Patriots.

Cuando la partida está complicada, nada mejor que un comodín para ganar la mano. Bajo esta denominación aparece New England Patriots en el radar de Lamar Jackson como posible reemplazo para, por lo menos, intentar lograr algo de los que consiguió Tom Brady con Bill Belichick.