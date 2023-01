OFICIAL: NFL toma decisión por reanudación de juego Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals y la Jornada 18

Más allá de la tristísima situación que vivió Damar Hamlin, que sufrió un paro cardiaco durante el juego entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals, generando conmoción en todo el ambiente de la National Football League (NFL), el espectáculo debe continuar.

Tan frío como real. Es que horas después del incidente que tiene en vilo a toda la competición, en las oficinas de la liga se debieron definir dos asuntos importantes, y rápido, tomando en cuenta que esta semana debiese finalizar la temporada regular.

Fueron minutos de tensas reuniones entre los equipos y el Comisionado Roger Goodell, quienes finalmente sacaron un comunicado oficial, entregando sus conclusiones respecto de, primero, la continuidad o no del juego entre Bills y Bengals, tras lo sucedido con Hamlin, y después, la realización de la Jornada 18 de NFL 2022.

NFL confirma si reanudará Bills vs. Bengals y si se jugará la Jornada 18



Junto con indicar que la liga "continúa en contacto regular con el equipo médico que atiende a Damar Hamlin, y también con las organizaciones", la autoridad señaló que "después de hablar con ambos equipos y los líderes de la Asociación de Jugadores (NFLPA), se informó que el juego no se reanudará esta semana", y que "no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la posible reanudación del mismo en una fecha posterior".

Respecto de si se disputará, este fin de semana, la Jornada 18 de NFL 2022, el Comisionado Goodell aseguró que "no ha realizado ningún cambio en el calendario de la temporada regular", por lo que la actividad se reanudará este sábado 7 de enero, con los juegos entre Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs y Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans.