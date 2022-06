Pittsburgh Steelers confirma si es que firmarán a Antonio Brown para NFL 2022: 'Todos saben que eso no va a suceder'

Luego de su polémica salida desde Tampa Bay Buccaneers a finales del 2021, se ha especulado con la opción de que el receptor Antonio Brown pueda regresar al equipo que le hizo ser conocido en la National Football League (NFL), como es Pittsburgh Steelers.

De hecho, el propio agente libre reconoció, a finales de mayo, que si bien "tienen que dejar de engañarse con que jugaré este año. No va a pasar. Siento que soy un gran jugador que le ha dado todo al juego", le encantaría poder firmar un contrato por un juego con los Acereros para así retirarse oficialmente.

Sin embargo, el entrenador en jefe de Steelers, Mike Tomlin, fue enfático en responder, consultado en el espacio The Pivot Podcast, sobre si está en los planes para NFL 2022 contar con Brown, o darle ese derecho de jugar su último partido profesional con la franquicia.

"Todos ustedes saben que eso no va a suceder; en términos de ponerse un casco, salir corriendo del túnel y jugar al football y cosas así, hombre. Sabes que él pasó página, nosotros pasamos página. Podemos sentarnos y desmenuzar esto como si fuera una conversación realista, pero sabemos que no es realista", partió señalando el estratega.

De todas formas, el técnico de Steelers agregó que "lo que diré sobre Brown es que con este hombre, tuvimos nueve años grandiosos; aprecio a este tipo de maneras inexplicables. Ni siquiera me molestaré en intentar explicárselos porque parece que lo estoy defendiendo de alguna forma y para mí, desde ese punto de vista, la naturaleza de nuestra relación y lo que hicimos juntos no requiere defensa. No creo que se diga lo suficiente sobre la voluntad de este tipo, sobre su ética de trabajo, sobre la valentía con la que jugó".