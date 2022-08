No hace falta ser reiterativos para recordarles que la temporada 2022 de la National Football League (NFL) será la primera en que no esté presente Ben Roethlisberger comandando la ofensiva de Pittsburgh Steelers, equipo que deberá arreglarse para su reemplazo.

De hecho, previo al inicio de los campamentos de entrenamiento, el entrenador Mike Tomlin fue enfático en señalar que la próxima campaña "la espero con ansias e incertidumbre", y que el jugar sin Big Ben "es aterrador, pero emocionante", algo que se ratifica en estas semanas.

La principal duda que manejan los Steelers de cara a NFL 2022 es saber si el novato Kenny Pickett, elegido en el pasado Draft, o el refuerzo Mitchell Trubisky, que vino de ser suplente de Josh Allen en Buffalo Bills, será el sucesor de Roethlisberger como mariscal de campo.

Steelers decidió quién será su mariscal de campo titular en NFL 2022



El encargado de revelar esta incógnita fue Peter King, de la cadena NBC Sports, quien conversó con uno de los involucrados en la disputa, en este caso Trubisky, quien le confirmó que "el entrenador Tomlin ha sido muy transparente acerca de la situación; he recibido todas las repeticiones con el primer equipo hasta ahora".

"Estoy tratando de no dar nada por sentado todavía, solamente aprovecho la ocasión de liderar al equipo, así que me gustaría pensar que me quedaré con el puesto", afirmó Trubisky, quien asegura que será el quarterback titular de Steelers por sobre el rookie Pickett.