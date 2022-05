Esta semana, la National Football League (NFL) confirmó la noticia que más de 20 millones de fanáticos esperaban en México, como es el regreso al Estadio Azteca después de dos años, para el juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers, por la temporada 2022.

Un partido que implica la vuelta de la franquicia de California a suelo mexicano después de 17 años, cuando precisamente superó a quien será su rival en esta ocasión, por 49-31, en el que fue el primer partido oficial fuera de los Estados Unidos, un hecho que ya viven sus jugadores.

Tal es el caso del liniero Fred Warner, que además tiene ascendencia mexicana, y que en conferencia de prensa expresó su sentir porque los 49ers puedan jugar en México, además de que espera para el 21 de noviembre un Estadio Azteca "con mucho rojo".

En los 49ers ya viven el partido que jugarán en México



"Esto significa demasiado. Me enorgullece jugar en México, ser descendiente mexicano y los Cardinals representan siempre un gran partido, tienen un equipo espectacular y siempre es una batalla entre nosotros, siempre que he jugado contra ellos y este juego no será diferente", afirmó el linebacker.

En esa línea, Warner expresó lo que pueden esperar los aficionados que vayan al Estadio Azteca que "lo que la gente puede esperar de mí es que yo siempre juego con todo, cada juego, cada jugada, juego con mucha pasión y cuando me vean allá afuera verán muchos gritos, muchos golpes de puño y todo ese tipo de cosas. Así que dejo que mi juego hable por sí solo respecto a lo que hago en el terreno de juego, pero siempre puedo hablar de cómo juego el deporte y eso es con el 110%".