La National Football League (NFL) ha tenido en Cam Newton uno de sus mariscales más destacados de la última década, donde llegó a ser el Jugador Más Valioso (MVP) en 2015 gracias a una extraordinaria campaña con Carolina Panthers.

Pero desde su salida de la franquicia de Charlotte, incluyendo su segundo paso por el equipo en 2021 y con New England Patriots en 2020, su carrera no ha encontrado nuevamente su rumbo. Aún así, Cam no se rinde.

Newton será el mariscal que estará lanzando en el Pro Day de la Universidad de Auburn, donde las franquicias tendrán la chance de ver a los prospectos de cara al NFL Draft, pero también si el QB está preparado para regresar a la liga luego de no firmar con nadie en 2022. ¿Todavía tiene un lugar?

El anuncio de Cam Newton que sorprendió a los fans de la NFL

Con el particular estilo que lo caracteriza siempre, Cam Newton anunció en sus redes sociales que oficiará de mariscal en el Pro Day de la Universidad de Auburn. "No hay 32 que son mejores que yo", citó en el vídeo de presentación. Pero, ¿realmente podrá conseguir un nuevo contrato?

Packers y Steelers, dos de los posibles destinos de Cam Newton en la NFL

La realidad del mariscal que supo ser MVP en 2015 es muy distinta a la primera vez que visitó la Agencia Libre, unos años atrás. Es probable que Cam Newton no consiga un contrato para ser titular en la NFL, debido a la manera en que están cubiertas las posiciones en la actualidad.

Pero, sin dudas, más de un equipo se interesará en él como suplente, sobre todo aquellos que han perdido o perderán un veterano durante estos meses. Es allí donde entran los nombres de Green Bay Packers y Pittsburgh Steelers.

El caso Green Bay Packers

La salida de Aaron Rodgers es inminente en Wisconsin, y con Jordan Love preparado para tomar la titularidad, alguien de experiencia cuidando la retaguardia en caso de que suceda algo con su starter es necesario.

El caso Pittsburgh Steelers

Seleccionado en la primera ronda del NFL Draft, Kenny Pickett tiene el puesto asegurado como el titular en Pittsburgh. Pero, con la salida de Mason Rudolph y con un Mitch Trubisky como uno de los favoritos a ser cortado, Newton podría encontrar su lugar como el backup del joven.